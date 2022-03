Ribeirão vai ter a partir de amanhã unidade móvel do Bom Prato

Da Redação



17/03/2022 | 08:51



O governo do Estado anunciou ontem a criação de 20 unidades móveis dos restaurantes Bom Prato. O equipamento vai funcionar em caminhões tipo VUC, que vão levar as refeições aos lugares mais extremos. No Grande ABC, a única cidade que será contemplada será Ribeirão Pires, que contará com a novidade a partir de amanhã – o local onde o automóvel ficará estacionado ainda não foi divulgado. Os caminhões também estarão na Capital, Osasco, Guarulhos, Campinas, Várzea Paulista e Ferraz de Vasconcelos.

A seleção dos locais levou em conta a densidade populacional, vulnerabilidade social e a distância das unidades fixas. As refeições serão preparadas e embaladas nos restaurantes sob supervisão de equipe de nutricionistas. As marmitas que serão enviados para Ribeirão Pires serão preparadas em Santo André. O transporte dos alimentos é feito em caixas hotbox (térmicas) para garantir a segurança sanitária e a temperatura das refeições. As marmitas terão preço unitário de R$ 1, mesmo valor pago nos restaurantes do programa.

O governo do Estado investiu R$ 3,66 milhões para operacionalizar as 20 unidades do Bom Prato Móvel e custear as refeições e demais itens de operacionalização (combustível, recursos humanos, tenda, hotbox etc).

“Essa é uma iniciativa inédita do governo de São Paulo para o melhor programa de alimentação popular do Brasil. Os caminhões do Bom Prato vão levar comida com alta qualidade, com proteína, carne, vegetais e frutas para a população periférica do Estado por R$ 1 por refeição”, comentou o governador João Doria (PSDB).