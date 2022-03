Justiça suspende licitação de tapa-buraco em Mauá

Wilson Moço



17/03/2022 | 08:30



A Justiça de Mauá determinou, em decisão liminar, a suspensão do processo que levou à contratação da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções, por aproximadamente R$ 15,5 milhões, para execução de serviços de recuperação de vias públicas, os chamados tapa-buracos, pelo período de 12 meses. A decisão do juiz Rodrigo Soares, da 5ª Vara Cível do município, foi proferida anteontem, com base em ação apresentada pela Terra Mix Pavimentação e Construção, que tem sede em Ribeirão Pires, prestava serviços à Prefeitura, participou do certame e foi inabilitada por não apresentar a documentação completa e valores de alguns itens, segundo informações do Paço.

Conforme aponta no mandado de segurança com pedido de liminar para barrar o processo, a Terra Mix alega que na fase de licitiação apresentou proposta com valor de cerca de R$ 4,5 milhões abaixo da oferta feita pela Oestevalle. Na decisão, o magistrado cita a diferença, assim como argumenta que “existe extensa matéria fática na inicial (ação), sobre qual se mostra necessário ouvir não apenas os impetrados, mas igualmente a empresa vencedora, na qualidade de litisconsorte necessária”.

Assim, argumenta na decisão não ser possível anular o resultado final da licitação e “outorgar a vitória à impetrante (Terra Mix)”, de modo a preservar a segurança do processo, “em especial diante dos valores envolvidos na licitação em tela”. “Posto isso, concedo em parte a liminar, a fim de suspender o curso da licitação.” Conforme determinação do juiz, a Oestevalle terá dez dias para prestar informações sobre sua participação na concorrência.

PREFEITURA

Chefe de Gabinete da Prefeitura de Mauá, Helcio Silva afirma que o processo foi realizado de forma transparente, e que a Terra Mix foi inabilitada nas duas fases da concorrência, inicialmente por falta de documentos e depois, na fase de entrega de propostas e abertura dos envelopes, porque “não apresentou valores de alguns itens” exigidos na licitação.

“A decisão do juiz determina a suspensão do processo de licitação, mas este já foi concluído e homologado. A empresa, inclusive, começou a trabalhar na semana passada. A área jurídica da Prefeitura vai apresentar todas as explicações relativas ao processo de licitação”, comentou o chefe de Gabinete do Paço.

Vereador de oposição ao governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT), Sargento Simões (Podemos) afirmou que a administração poderia ter mantido a Terra Mix à frente dos serviços de tapa-buracos por mais um ano.

“A Terra Mix, que já trabalhava para a Prefeitura, tinha mais um ano de contrato, com valor de R$ 8 milhões. Mas o governo decidiu abrir licitação, a empresa entrou e apresentou proposta abaixo – seriam R$ 8 milhões – da oferta da Oestevalle, mas foi inabilitada pela Prefeitura, só ainda não sei por quais motivos, já que prestava serviços à administração há mais de três anos. Problema é que agora o processo está suspenso e a população continuará com buracos nas ruas até que se resolva.”

O parlamentar, inclusive, já recorreu à ironia para denunciar problemas nas vias. Há cerca de um mês, postou vídeo nas redes sociais no qual mostrava um morador com vara de pescar e cadeira para fingir que pescava em um buraco cheio de água da chuva.