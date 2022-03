Governo nomeia mais um diretor para a ANS

17/03/2022 | 08:31



O presidente Jair Bolsonaro nomeou Maurício Nunes da Silva para o cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra desta quarta-feira, 16. Silva terá mandato até 7 de setembro de 2025 e entra na vaga decorrente do término do mandato de Rodrigo Rodrigues de Aguiar.

Maurício Nunes da Silva, que é formado em Administração e servidor da ANS desde 2007, já estava atuando no colegiado da agência como diretor substituto. Sua indicação ao cargo foi aprovada em dezembro passado pelo Senado.

Na terça-feira passada, a defensora pública aposentada Eliane Aparecida de Castro Medeiros também foi nomeada diretora da ANS. Assim como Silva, ela teve a indicação para o cargo aprovada em dezembro pelo Senado.