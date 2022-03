Empreender em Santo André

Do Diário do Grande ABC



Santo André aparece na 12ª colocação no Índice de Cidades Empreendedoras 2022, levantamento realizado pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública), instituição vinculada ao Ministério da Economia. Trata-se de fato relevante, a comprovar os acertos da atual administração, capitaneada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), ao mirar na formação de ambiente propício ao desenvolvimento e atração de novos negócios. O estudo, detalhado em reportagem publicada nesta edição do Diário, hierarquiza os 101 municípios mais populosos do Brasil, o que incluiu as capitais de Estado.



A aposta da administração andreense na digitalização dos processos de licenciamento para a abertura de empresas certamente tornou a cidade mais atrativa aos empreendedores, especialmente os da nova geração, que são refratários a procedimentos burocráticos. A economia do futuro é baseada em agilidade, eliminação de entraves e modernidade. Santo André se destaca em todos eles. Não é à toa que o município está entre os escolhidos para serem pioneiros no uso da tecnologia 5G de telefonia celular.



O avanço não teria sido tão significativo se a Prefeitura deixasse de promover políticas de redução tributária e apoio aos empreendedores. Importantes em quaisquer épocas, esses instrumentos são ainda mais úteis em tempos de crises econômicas, como as que decorreram, por exemplo, da instabilidade política enfrentada pelo Brasil com o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, e pelo aparecimento da pandemia do novo coronavírus, decretada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) exatamente dois anos atrás.



Figurar no topo do Índice de Cidades Empreendedoras, à frente de capitais importantes, como Rio de Janeiro (15ª no ranking), Recife (18ª) e Salvador (39ª), tem grande valor. Afinal, quem está disposto a empreender encontra no estudo fonte fidedigna para nortear a escolha da melhor localidade para fazer investimentos. As virtudes de Santo André estão, portanto, em importante vitrine. Que novos negócios sejam viabilizados a partir dela!