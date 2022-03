O valor da procuradoria municipal

Do Diário do Grande ABC



O advogado é indispensável à administração da Justiça. Esta afirmação consta no artigo 2º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal 8.906/94) e, esta singularidade, se estende ao trabalho essencial do procurador municipal. Especificamente em Santo André, o corpo técnico da administração municipal é composto por 43 procuradores, que atuam ativamente nas diversas áreas da Secretaria de Assuntos Jurídicos andreense. Trabalho complexo, árduo e contínuo que, por vezes, não é compreendido em sua totalidade por todos os envolvidos, tanto em âmbito interno quanto junto à população. Aos procuradores, cabe o papel de dialogar em prol dos interesses da cidade, promovendo assessoramento jurídico entre partes e o Poder Executivo; e realizar a interlocução entre os diversos órgãos de controle – em âmbitos municipal, estadual e federal, como Câmara dos Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, governo do Estado, entre outros.



Na estrutura andreense, contamos com a procuradoria-geral, subdividida entre os setores judicial, patrimonial e fiscal; consultoria geral, que é responsável pela elaboração de pareceres técnicos solicitados pelas outras secretarias municipais e a diretoria de controle externo. Ainda, cabe à Procuradoria Municipal realizar a cobrança judicial de débitos devidos à municipalidade de forma a buscar o equilíbrio econômico-financeiro e trazer incremento aos cofres públicos. São milhares de ações que giram em torno de temas como direito tributário, desapropriações, direito do trabalho, dentre outros, tudo gerenciado e acompanhado pari passu pela equipe técnica de procuradores.



Todo este trabalho é imprescindível para o funcionamento da máquina pública. Os procuradores têm a nobre função de defender os interesses municipais e atuar de maneira ativa na assessoria técnica de políticas públicas e leis que possam transformar o território e sejam compatíveis com os princípios de eficiência, transparência, sustentabilidade e comprometimento. Recentemente, a Procuradoria Municipal investiu em tecnologia para aprimorar ainda mais os trabalhos prestados com vistas ao aumento de produtividade e de transparência a todos os serviços envolvidos.



Os procuradores municipais de Santo André fazem parte do grupo de servidores reconhecidamente técnico, alguns com ampla experiência no campo acadêmico e que prezam pelo trabalho sério e essencial para o dia a dia da administração pública. O progresso e o fortalecimento da advocacia pública são passos importantes de reconhecimento para esta área, que acaba soando apenas como burocrática para olhos menos atentos. Conduta em conjunto e de valor em prol dos interesses públicos.



Caio Costa e Paula é secretário de assuntos jurídicos da Prefeitura de Santo André.



Petróleo

A Petrobras nasceu sob a esperança de que ‘o petróleo é nosso’. Diz-se que extrai o petróleo no pré-sal e no continente. E 100% ou quase tanto. Sabe-se que trocava o petróleo extraído do Recôncavo Baiano, riquíssimo em parafina, na proporção de um por 11 do pobre petróleo do Oriente Médio. Assim, nenhuma razão para se aproveitar da lei da oferta e da procura do petróleo no Exterior. Ainda que importe parte do petróleo que refina, difícil aceitar tenha que vender seus derivados por preço de importado.

Nevino Antonio Rocco

São Bernardo



ICMS nos combustíveis

A incidência de impostos nos combustíveis pesa no bolso do consumidor, mesmo àqueles que não dispõem de veículos. O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) deveria ser extinto, mas será grande a grita dos governadores. Daí, para agradar gregos e troianos, o justo e bom para todos, compete ao Legislativo, com base na origem (refinaria), será legalizar o ICMS em 10%.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Acordo coletivo

Mais uma decepção atinge os servidores públicos municipais de Santo André, que se vêm prejudicados com a indigna proposta de reajuste abaixo da inflação (Política, ontem). Certamente, a área econômica do atual governo deve entender que os servidores precisam morrer de fome para que tenham paz com sua própria consciência e não sejam mais incomodados com propostas de ACTs (Acordos Coletivos de Trabalho). Elaboradas pelos trabalhadores com ajuda do sindicato. Vergonhoso revogar abono que já existia no contracheque dos trabalhadores e repor em nova lei, dando a entender que foi aumento, mais na verdade tirou R$ 110 e colocou R$ 114, ou seja, aumento de apenas R$ 4. Espero que ao menos a promessa de reclassificações seja cumprida!

Alan José Duarte

Santo André



Danilo Gentili – 1

Em uma briga de bolsominions versus bolsominions que se dizem arrependidos, torço pela briga (Ministério da Justiça eleva para 18 anos classificação de filme de Gentili – Como se Tornar o Pior Aluno da Escola).

Jaime Filho

do Facebook



Danilo Gentili – 2

É cortina de fumaça do ‘gado’ para abafar a alta no preço da gasolina.

Pedro Miranda

do Facebook



Estratégias

Os boicotes contra a Rússia nas artes, ciências e cultura, em geral exibidos fora de lá, só prejudicam os envolvidos. Os países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) têm os meios econômicos para sufocar Putin e seus aliados internos. Putin é um cara sem limites e acuado pode cometer ainda mais atrocidades contra os ucranianos. As sanções econômicas vão mexer para valer com a sua economia e eles podem ceder. Bloquear Putin e seus desatinos tem que ser agora, senão amanhã invadirá a Suécia, Finlândia etc. Ou usará armas nucleares!

Tânia Tavares

Capital