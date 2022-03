Conselho de Segurança da ONU se reúne novamente amanhã para debater Ucrânia

16/03/2022 | 21:57



O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reunirá nesta quinta-feira, 17, a pedido de seis nações ocidentais que buscaram uma sessão aberta sobre a Ucrânia antes da votação esperada de uma resolução humanitária russa, que eles criticaram duramente por não fazer menção à guerra de Moscou contra seu vizinho menor.

"A Rússia está cometendo crimes de guerra e atacando civis. A guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia é uma ameaça para todos nós", tuitou a missão da ONU no Reino Unido, um dos seis países que solicitaram a reunião, que teve apoio ainda de Estados Unidos, França, Irlanda, Noruega e Albânia.

A Rússia circulou uma proposta de resolução do Conselho de Segurança na terça-feira que exigiria proteção para civis "em situações vulneráveis" na Ucrânia e passagem segura para ajuda humanitária e pessoas que procuram deixar o país, mas sem mencionar a guerra. O projeto de resolução também enfatizaria a necessidade de "as partes interessadas" concordarem com pausas humanitárias para evacuar rapidamente "todos os civis", mas nunca identifica as partes. A expectativa é que a resolução seja votada pela Câmara na sexta-feira.