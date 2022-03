Unipar tem lucro líquido de R$ 688 milhões no 4º trimestre, alta de 138%

16/03/2022 | 19:12



O lucro líquido da fabricante de produtos químicos Unipar foi de R$ 688 milhões no quarto trimestre de 2021, salto de 138% ante igual período de 2020, conforme as demonstrações de resultados divulgadas há pouco pela companhia. No total de 2021, o lucro líquido ficou em 2,004 bilhões, avanço de 441,3% na comparação com 2020.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) consolidado ficou em R$ 1,152 bilhão no quarto trimestre do ano passado, alta de 183,8% ante um ano antes. No ano fechado, o Ebitda consolidado foi de R$ 3,164 bilhões, salto do 234,3% ante 2020.

Já a receita líquida consolidada foi de R$ 2,019 bilhões no último trimestre, somando R$ 6,289 bilhões em 2021 como um todo. Os resultados representam um avanço de 75,1% no desempenho do quarto trimestre e um crescimento de 62,6% na receita líquida consolidada de 2021 como um todo.

Segundo a companhia, os bons resultados de 2021 foram marcados pela combinação de eventos não recorrentes com um bom desempenho operacional. Nos eventos não recorrentes, merecem destaque o reconhecimento de crédito tributário referente a processos que pleiteavam a exclusão do ICMS (estadual) da base de cálculo de cobrança do PIS/COFINS (federal) e o ajuste no preço de aquisição da Indupa, em 2016, junto à belga Solvay.

Mesmo assim, sem os eventos não recorrentes, o Ebitda total de 2021 já seria 141,1% superior ao registrado em 2020, graças ao desempenho operacional. O bom desempenho operacional se deveu, segundo o presidente da Unipar, Maurício Russomanno, à combinação de condições favoráveis de mercado com melhorias na eficiência da empresa. A eficiência aumentou por causa da finalização do processo de integração após a aquisição da Indupa e por causa de investimentos em modernização das fábricas e melhoria dos processos.

Segundo Russomanno, as ações extraordinárias adotadas para se adaptar às restrições impostas pela pandemia de covid-19, no segundo trimestre de 2020, acabaram reforçando a eficiência. "Já no segundo semestre de 2020, as nossas operações começaram a performar em níveis muito mais altos do que os históricos. Trimestre a trimestre, a utilização da nossa capacidade foi crescendo à medida que fomos melhorando nossa operação. Em 2021, foi a consolidação do nosso trabalho de excelência operacional", afirmou o presidente da Unipar.

A companhia, que produz cloro, soda cáustica e PVC, tem três fábricas, em Cubatão (SP), Santo André (SP) e Bahía Blanca (Argentina) - as duas últimas, integradas com a aquisição da Indupa. A planta de Cubatão atingiu 91% de utilização da capacidade instalada no quarto trimestre de 2021. São 10 pontos porcentuais acima do padrão de 2020, disse Russomanno. Já as plantas de Santo André e Bahía Blanca registraram 78% de utilização média da capacidade ao longo de 2021, 2 pontos porcentuais acima da média de 2020.

As fábricas trabalham a pleno vapor também por causa da demanda, aumentada na retomada econômica após o fundo do poço da crise causada pela covid-19. Outro aspecto positivo das condições favoráveis de mercado citado pela Unipar ao comentar os resultados foi a valorização generalizada dos preços internacionais de matérias-primas industriais, incluindo as que a empresa produz.