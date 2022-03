Ex-namorado de Larissa Manoela recebe proposta de 100 mil reais para realizar fetiche ousado

16/03/2022 | 18:11



Tem gosto para tudo nesse mundo! Thomaz Costa foi até as suas redes sociais expor sem medo algum de ser julgado, uma proposta um tanto inusitada que recebeu - um seguidor ofereceu 100 mil reais para lamber os pés do ator.

O ex-namorado de Larissa Manoela vende conteúdo adulto pelo site OnlyFans, mas recebeu a oferta em seu Instagram. Nos Stories, Thomaz abriu uma caixa de diálogo para bater um papo com seus fãs e foi aí que recebeu a mensagem de um admirador.

Posso lamber seus pés? Pago 100 mil reais... Melhor que vídeo em OnlyFans, escreveu o internauta.

O ex-ator de Carrossel respondeu com muito bom-humor, mas não revelou se aceitou ou não a proposta.

Nossa, terminei de jogar bola... Deve estar um chulé. Será que vale 100 mil reais?, brincou.

Recentemente, Costa expôs outra situação inusitada pela qual passou que envolvia sua vida íntima. O jovem foi flagrado pela polícia durante o rale-rola no carro, com a influenciadora Grazi Mourão. O flagrante também foi publicado em seu perfil do site adulto.