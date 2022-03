Ludmilla e Brunna Gonçalves posam juntas durante passeio de lancha

16/03/2022 | 18:11



Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves assumiram o namoro em junho de 2019 e, desde então, não se desgrudaram mais! O casal, inclusive, adora fazer declarações de amor nas redes sociais, além de falar sobre o relacionamento.

E as bonitas resolveram fazer um passeio de lancha, e claro, dividiram ótimos momentos nas redes sociais. No click todo em preto e branco dá para ver as duas de biquíni posando para a câmera além do bumbum de Brunna Gonçalves estar super em evidência...

...no mesmo dia, mas em momentos diferentes, Brunna e Ludmilla aparecem dançando algumas músicas - inclusive coreografando a mais nova canção de Lud e até foram fofas e trocaram beijinhos em um boomerang. Lindinhas, né!?