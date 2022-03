Kanye West diz ter medo que Kim Kardashian se vicie em drogas por causa de Pete Davidson

16/03/2022 | 18:11



Mais um episódio do drama Kardashian-West! Kanye West voltou a atacar Pete Davidson na manhã desta quarta-feira, dia 16. O rapper usou seu Instagram para compartilhar sua preocupação sobre a relação do comediante com sua ex-esposa, Kim Kardashian, e seus filhos, North, Saint, Chicago e Psalm.

Kanye começou publicando o título de uma notícia que insinuava que Pete teria enfurecido os telespectadores do Saturday Night Live ao fazer piadas sobre sexo com bebês.

Mais uma razão pela qual SKETE tem que ficar longe dos meus filhos. Ah e ninguém notou que ele não apareceu no SNL porque o Sr. Eu posso te ajudar com remédios teve um colapso mental depois que tiramos ele da internet. SKETE você não construiu para isso. Eu já o apaguei do Super Bowl. Peça desculpas à sua família por ser da sua família, o compositor começou.

Em seguida, West disse temer que Kim se vicie em drogas por conta de seu relacionamento com o ator.

Estou realmente preocupado que SKETE vai deixar a mãe dos meus filhos viciada em drogas. Ele está na reabilitação a cada dois meses.

O músico também fez publicações marcando comediantes próximos de Davidson, como Dave Sirus - que teria supostamente vazado os prints de polêmica conversa entre Kanye e o atual namorado de Kim.

As mensagens trocadas entre os dois artistas deu o que falar na web, mas de acordo com o jornal The Sun, a influenciadora teria dado permissão para que Pete contra-atacasse o rapper. Um contato próximo do site explicou que o comediante só reagiu respondeu West depois de ter o aval da namorada.

- A Kim cansou das babaquices do Kanye e deu o sinal verde para o Pete fazer o que quiser. O Pete segurou a onda até agora, por respeito à Kim, ela não queria uma briga em público e havia optado pelo silêncio, mas isso não a levou a lugar nenhum com o Kanye. O Pete está cansado e frustrado com isso tudo e agora recebeu o final verde para defendê-la em público, afirmou a fonte.

Ao que tudo indica, o único incomodado com o novo namorado da Kardashian é Kanye - ao participar do programa da Ellen DeGeneres na madrugada desta quarta-feira, dia 16, Kim admitiu estar super contente com o relacionamento novo.

- Eu tenho as fotos mais fofas de nós dois e eu fico pensando: nós somos tão fofos! Mas eu me seguro e penso: não seja tão desesperada, não poste coisas demais, dê só um gostinho para os seus seguidores, ela desabafou ao explicar que não sabe como funciona o compartilhamento de novos relacionamentos no Instagram.