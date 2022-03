Após oito anos na Record, Sabrina Sato se despede da emissora

16/03/2022 | 18:10



Já havia sido anunciado anteriormente que Sabrina Sato estaria com um novo programa no GNT, e na tarde desta quarta-feira, dia 16, a apresentadora resolveu ir até as suas redes sociais anunciar que vai deixar a Rede Record depois de quase oito anos.

Pois é, a esposa de Duda Nagle colecionou ótimos momentos durante o vídeo de despedida onde até aparece sentadinha de uma forma bem serena falando sobre a sua trajetória longa dentro da emissora, e dá até detalhes de seu amadurecimento profissional.

- Foi minha casa, onde amadureci, cresci como mulher e como pessoa. Aprendi muito, tive meu próprio programa de TV, apresentei game show, reality show e me tornei mãe, meu maior e melhor papel... acho que minha maior caracerística é não arregar para nada, ter coragem de me jogar e encarar novos desafios mesmo sem saber no que vai dar.

Sabrina Sato fez questão também de relembrar o convite que recebeu para ingressar na Record:

- Eu era uma menina, tinha sotaque carregado do interior, com traços orientais. Vários rótulos que eu carregava comigo, e eles me receberam como uma rainha. Recebi amor. Fui bem cuidada, respeitada, e ouvida por todos, e é por isso que hoje estou com meu coração tão apertado. Este é um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Porque mesmo recebendo todo esse amor e cuidado, eu sinto que preciso seguir. Seria fácil e confortável continuar, mas também sinto que está na hora de viver novas histórias. Preciso encarar novos desafios, esta sou eu. Sinto que ainda tenho muito para fazer.

Que fofa e que triste, né!? Lembrando que Sabrina Sato estreia em abril o programa Casa GNT.