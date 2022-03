'Gatinhas e Gatões': Selena Gomez desenvolve série inspirada no filme

16/03/2022 | 17:50



Selena Gomez, a roteirista Tanya Saracho (How To Get Away With Murder) e a produtora Gabriela Revilla Lugo (A Gangue) se reuniram para desenvolver uma nova série baseada na comédia romântica Gatinhas e Gatões, de John Hughes, lançado em 1984.

De acordo com a revista Variety, a série se chamará 15 Candles e contará a vida de quatro adolescentes latinas no Ensino Médio americano. Em episódios de 30 minutos, a narrativa vai explorar os sentimentos de invisibilidade e a passagem da infância para a adolescência.

Tanya e Gabriela serão responsáveis pelo roteiro e produção da série, enquanto Selena atuará como produtora executiva por meio de sua empresa, July Moon Productions.

15 Candles foi encomendada pelo serviço de streaming Peacock e é uma produção da Universal. O seriado ainda não tem data de estreia prevista.