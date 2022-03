Museu do Festival de Cinema de Gramado reabre as portas com atividades interativas

Redação

Do Rota de Férias



16/03/2022 | 16:55



Após passar por uma repaginação completa, o Museu do Festival de Cinema de Gramado reabriu as portas em 12 de março com um formato mais moderno e interativo. Mais de R$ 5 milhões foram investidos no projeto, que sai do forno no ano em que o Festival de Cinema de Gramado completa 50 anos.

“Gramado tem uma grande conexão e relevância com o cinema e colaborou para que a história da sétima arte brasileira fosse contada e vivenciada de forma espetacular. Nós, que também fazemos parte da vida da região, não poderíamos deixar de colaborar para que os importantes momentos do cinema e da cultura brasileira continuassem a ser contados”, explica Anderson Caliari, presidente da Gramado Parks, grupo por trás do museu.

Como é o Museu do Festival de Cinema de Gramado

No Museu do Festival de Cinema de Gramado, a história da sétima arte é revisitada em mais de 25 atrações dedicadas à trajetória da cidade e ao famoso festival.

O novo projeto arquitetônico tem inspiração em artefatos antigos da origem do audiovisual. O acervo, por sua vez, explora a interatividade, tanto digital quanto sensorial. Dessa forma, quem vai ao museu absorve informações por meio de textos interativos, conteúdos audiovisuais e até mesmo brincadeiras lúdicas, no caso das crianças.

No centro do museu, há uma instalação com filmes em cartaz e projetos didáticos e educativos. Outro destaque é uma playlist com trilha sonoras de filmes do cinema brasileiro e salas que exploram matérias memoráveis.

A obra de arte do Kikito, prêmio máximo concedido no Festival, também ganhou uma releitura. Agora, tem quase dois metros de altura e mistura madeira com efeitos inspirados na Op Arte (Movimento de Arte Óptica).

Cafeteria do museu

Outra novidade é a cafeteria do museu, que também foi renovada. O cardápio, com referências a grandes sucessos do cinema brasileiro, tem uma seção chamada “Café, um dedo de prosa”, que apresenta uma variedade de bebidas à base de café. O local é aberto ao público, que pode apreciar os pratos servidos enquanto observa a Rua Coberta e a Igreja Matriz, duas das principais atrações turísticas da cidade.

Serviço

Museu do Festival de Cinema de Gramado

Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h às 19h

Ingressos: R$ 50 inteira, R$ 25 meia e R$ 15 para moradores de Gramado