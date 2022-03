Lacoste e Minecraft: parceria rende linha de roupas, loja pop-up e mapa no jogo

Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/03/2022 | 16:55



Lacoste e Minecraft se uniram em uma parceria especial. A partir de hoje (16), os brasileiros poderão ter acesso a três novidades: uma linha de roupas, uma loja temporária recheada de experiências em São Paulo (SP) e um mapa especial dentro do game.

A área especial dentro do jogo foi batizada de Croco Island, em homenagem ao icônico crocodilo símbolo da marca. Está aberta gratuitamente para todos os jogadores do mundo todo e possui uma série de minigames, sendo a maioria dedicado às atividades esportivas, como quadra de tênis e parkour.

A linha de roupas da parceria de Lacoste e Minecraft, por sua vez, também traz o crocodilo, mas com o gráfico pixelado, típico do game. Estão disponíveis peças masculinas, femininas, infantis e acessórios que podem ser adquiridos online ou em oito lojas físicas espalhadas pelo Brasil. Os preços variam de R$ 529 a R$ 1.229.

Em relação à loja pop-up, visitantes terão experiências nos formatos digital e físico, como montar um puzzle gigante do crocodilo recriado a partir dos blocos de Minecraft, e encontros com ídolos do jogo, como o influenciador Marco Túlio, do canal Authentic Games. O espaço ficará disponível no Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista, durante duas semanas.