Lary Bottino divulga estreia de podcast e dispara: Único que não entrevistaria é o Bil Araújo

16/03/2022 | 16:10



Novidade na área! Em entrevista ao colunista Leo Dias, a ex-peoa Lary Bottino falou sobre seu novo podcast Borah Falar, que estreia nesta quinta-feira, dia 17. A influenciadora afirmou que se inspirou no PodPah para preparar o novo projeto. O que chamou bastante atenção foram os convidados que ela pretende trazer - e também os que não quer de jeito nenhum no programa.

- Amo a Tatá Werneck e o humor dela, o Rica Perrone... Os meus maiores desejos de entrevistados são Pedro Bial, Xuxa Meneghel e Kelly Key. O único que não entrevistaria é o Bil Araújo.

Lary e Bil foram participantes da última edição do reality show, A Fazenda. Os dois chegaram a se aproximar durante o programa, mas nada rolou, e, ao que parece, o clima entre eles não está dos melhores.

Falando um pouco mais sobre o podcast, ela explicou o grande diferencial do projeto.

- Além do humor e da leveza, vou focar no tipo de assunto abordado, sabe? Eu quero pegar coisas mais íntimas, que nunca perguntam. Farei perguntas da galera para debatermos e terei quadros com especialistas também.