Fed eleva mediana das projeções de juro dos Fed Funds de 0,9% para 1,9%

16/03/2022 | 15:58



O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) elevou a mediana das projeções dos juros dos Fed Funds em 2022, de 0,9% para 1,9%, na comparação com as previsões feitas no último mês de dezembro. A decisão foi publicada hoje, após reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Para 2023, a projeção da mediana subiu de 1,6% para 2,8%. Para 2024, de 2,1% para 2,8%.

No longo prazo, foi reduzida de 2,5% para 2,4%.

Gráfico de pontos

De acordo com o gráfico de pontos divulgado nesta quarta pelo Federal Reserve, sete integrantes do Fomc projetam que o juro básico nos Estados Unidos ficará pelo menos em 2,0% ao ano ao fim de 2022.

Segundo a divulgação, 2 dirigentes esperam juro na faixa entre 2,0% e 2,25%; 3 preveem taxa de 2,25% a 2,50%; 1 projeta que faixa entre 2,50% e 2,75% será adequada, e mais um prevê juro entre 3,0% e 3,25%. Entre outras previsões, um membro do Fomc espera juro entre 1,25% e 1,50%; três projetam taxa de 1,50% a 1,75%; e cinco esperam que os Fed funds terminem o ano entre 1,755 e 2,0%.

Para 2023, o gráfico de pontos também mostrou ampla gama de projeções, com apenas um dirigente esperando juro na faixa entre 2,00% e 2,25%, e quatro prevendo taxa de 2,255 a 2,50%. Ao mesmo tempo, três banqueiros centrais veem o juro entre 2,50% e 2,75%, mesmo número de dirigentes que esperam algo na faixa entre 2,755 e 3,0%. Entre os demais, cinco membros do Fed projetam juro acima de 3,0% ao fim do ano que vem.

Já para 2024, dois dirigentes preveem juro entre 2,0% e 2,25%; um na taxa de 2,25%; três entre 2,25% e 2,50%; cinco entre 3,0% ou mais; e outros cinco dirigentes na faixa de 2,50% a 3,0%. No longo prazo, seis dirigentes veem o juro em 2,25%, cinco em 2,50% e mais dois em 3,0%.