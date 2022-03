'How I Met Your Father': Atriz volta a viver personagem em spin-off após 8 anos

16/03/2022 | 15:54



O último espisódio da primeira temporada do spin-off de How I Met You Mother, a série How I Met Your Father, foi ao ar nesta terça-feira, 15, nos Estados Unidos com uma surpresa para os fãs da produção original. A atriz Cobie Smulders voltou ao papel da jornalista Robin Scherbatsky, após oito anos da última aparição. A personagem se encontrou com a protagonista do spin-off, Sophie, interpretada por Hilary Duff, em um bar e deu conselhos para o jovem sobre seu relacionamento com Jesse, interpretado pelo ator Chris Lowell. A série original foi encerrada na nona temporada em 2014.

A personagem de Hilary enfrentou uma situação muito parecida com a de Robin no início da série: Jesse afirmou amá-la enquanto dormia, em um momento que Sophie não estava preparada para corresponder ao sentimento. A atriz principal do spin-off, antes da estreia da série, já havia prometido participações do elenco original: "Não quero revelar tudo e o roteiro definitivamente está mudando um pouco. Mas se encaixa com a série original e, você sabe, esperançosamente, teremos algumas participações divertidas", disse Hilary em entrevista ao The Jess Cagle Show do SiriusXM.

How I Met Your Father é uma série original do Hulu e chegou ao catálogo do streaming em 18 de janeiro deste ano. No Brasil, ainda não há previsão oficial de lançamento.