Yasmin Brunet desaba nas redes sociais: Difícil ter saúde mental

16/03/2022 | 15:10



Yasmin Brunet utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 16, para fazer um desabafo - a loira, que se separou de Gabriel Medina no fim de janeiro, reclamou sobre os rumores que estão saindo na mídias e páginas de fofoca sobre o fim do seu relacionamento e de sua vida pessoal.

É muito difícil ter saúde mental nesse meio. Fico impressionada com a quantidade de fofocas que saem todos os dias. Estou calada há muito tempo aguentando matérias infundadas saírem ao meu respeito, começou.

Não tem o mínimo de empatia ao próximo. Só pensam no que vai dar clique, finalizou.

E, segundo informações do jornal Extra, a filha de Luíza Brunet ainda não superou a sua separação com Medina e não está se conformando em ver o ex curtindo por aí com os velhos amigos - vale lembrar que essas amizades não faziam mais parte da vida do surfista desde quando ele e Yasmin começaram a namorar, em fevereiro de 2020.

Os dois se encontraram na última segunda-feira, dia14, sem querer - os dois participaram do lançamento da grife da influenciadora Gkay, em São Paulo.