Emicida, Zeca Pagodinho e Duda Beat estarão no Festival Tura

16/03/2022 | 14:56



O Festival Turá anunciou 14 artistas que se apresentarão durante a primeira edição do evento, que ocorrerá nos dias dois e três de julho. Alceu Valença, Baco Exu do Blues, BaianaSystem, Banda Baby, Duda Beat, Emicida, Illy, Lagum, Luísa e os Alquimistas, Marina Sena, Martnália, Roberta Sá, Xamã e Zeca Pagodinho já estão confirmados no festival, que promete levar mais alguns nomes da música brasileira ao gramado do Auditório do Parque do Ibirapuera.

O festival garante uma programação 100% nacional, com shows de artistas e DJs de diferentes regiões do País, além de um cardápio variado, com comidas típicas do Brasil inteiro. "O Turá surge para ser um festival que celebra as diversas facetas da música brasileira, que se conecta tanto com artistas grandes e já consagrados como também com os independentes", conta Francesca Brown Alterio, idealizadora do projeto.