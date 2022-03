Conheça San Martín de Los Andes, na Argentina

Redação

Do Rota de Férias



16/03/2022 | 14:55



Uma cidadezinha às margens de um lago de origem glacial, em meio a uma cordilheira, com arquitetura familiar das regiões montanhosas e telhados que, no inverno, ficam cobertos de neve. Pela descrição parece uma vila suíça, mas é a encantadora San Martin de Los Andes, na Argentina. Conheça detalhes sobre o destino.

San Martin de Los Andes

San Martin de Los Andes é a porta de entrada para os bosques do Parque Nacional Lanín, famoso por sua rica vida selvagem. Na cidade também fica o famoso Cerro Chapelco, com uma das melhores estações de esqui do país, premiada cinco vezes com o World Ski Awards.

A região é conhecida como um dos principais pontos da Rota dos Sete Lagos, um roteiro de paisagens naturais que vai dali até Bariloche. O Lago Lácar, em cujas margens a cidade foi construída, é uma atração à parte. Há passeios de caiaques e opções de mergulho nas águas límpidas, durante os quais se pode observar naufrágios e a fauna aquática da região.

Quem gosta de esportes de aventura pode praticar rafting no rio Caleufú. E, para os montanhistas, a grande atração é o Vulcão Lanín, que demarca a fronteira com o Chile. Com 3.747 metros de altitude e seu pico coberto de neve, é um dos cartões-postais mais famosos da província de Neuquén.

O clima de montanha faz com que haja uma grande variação de temperatura, de um sol escaldante no horário do almoço até um frio que convida à lareira durante a noite.

Como chegar

San Martin conta com aeroporto próprio e recebe vôos diretos de Buenos Aires, com duração de pouco mais de duas horas. Também é possível pousar em Bariloche e ir até o destino de carro (são 190 km de distância), apreciando a vista da belíssima Rota dos 7 Lagos.

Onde ficar

Há resorts de esqui, como El Refugio de Montaña. Também é possível se hospedar em pousadas bacanas, por exemplo, La Posta del Cazador e Antares Patagonia Suites. Além disso, a cidade tem hotéis, como o Loi Suites e o Antiguos, apart hotéis, como o Amonite, e opções econômicas, como o Rukalhue Hostel.

Onde comer

Em San Martin há muitas opções de restaurantes no centrinho da cidade, entre as quais Morphen, Torino, Ulises e La Casona, além de casas de empanadas, como a Nonino, e tortas, como a Corazon Contento.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para San Martin de Los Andes, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.