Smartphones Xiaomi 12, 12 Pro e 12X serão lançados com promoção no Aliexpress

Da Redação

Do 33Giga



18/03/2022 | 09:55



A Xiaomi começa a vender amanhã (17), à meia-noite, seus três novos smartphones. Os modelos Xiaomi 12, 12 Pro e 12X – saiba mais aqui – foram anunciados com o slogan “master every scene” (ou algo como “domine cada cena”, em tradução literal), o que já dá aos consumidores um gostinho das especificações que as novidades vão trazer para o mercado em display e conjunto fotográfico.

Preço e disponibilidade Os três novos smartphones da Xiaomi serão lançados mundialmente por meio do site Aliexpress. Para celebrar o evento, ao longo dos dias 17 e 18 de março, a fabricante também vai oferecer preços especiais, cupons e códigos de desconto. Confira os valores e as promoções (em dólar): PRODUTO ESPECIFICAÇÕES PREÇO CUPOM CÓDIGO PREÇO FINAL Xiaomi 12X 8+128 8+256 $549 $649 $100 $100 $50 $50 $399.00 $499.00 Xiaomi 12 8+128 8+256 12+256 $699 $749 $799 – – – $50 $50 $50 $649.00 $699.00 $749.00 Xiaomi 12 Pro 8+256 12+256 $999 $1,099 – – $50 $50 $949.00 $959.00

Para começar, o Xiaomi 12X tem câmera principal de 50MP. O conjunto fotográfico conta, ainda, com lente ultra grande-angular de 13MP e uma telemacro de 5MP – sem falar na caprichada câmera frontal de 32MP, para selfies de alto nível. O recurso também oferece inteligência artificial, gravação em 8K e modo noturno.

Quando o assunto é tela, o modelo tem display Amoled de 6,28 polegadas FHD+ (1400×1080) com tecnologia TrueColor, que oferece mais de 68 bilhões de cores. Mais do que isso, ela suporta taxa de atualização AdptiveSync de 120Hz e completa a experiência com o som estéreo by Harman Kardon.

Seu desempenho fica por conta do processador Qualcomm Snapdragon 870 – que entrega alta velocidade e acessibilidade para o 5G – e da memória RAM LPDDR5. O Xiaomi 12X também traz o UFS 3.1 para velocidades de transferência de dados e carregamento mais altos. Características que, em junção com a bateria de 4.5000mAh e o carregador turbo de 67W, entrega performance e energia o dia todo.

Assim como o modelo acima, o Xiaomi 12 tem câmera principal de 50MP, ultra grande-angular de 13MP e telemacro de 5MP, além da frontal de 32MP. O algoritmo avançado de inteligência artificial da fabricante favorece essa experiência fotográfica com uma grande variedade de recursos, como o Xiaomi ProFocus e o Ultra Night Video.

As especificações se repetem também na tela Amoled de 6,28 polegadas com resolução FHD+ e tecnologia TrueColor – com som by Harman Kardon. Já o desempenho do Xiaomi 12 ganha com o processador Snapdragon 8 Gen 1 (com processo de tecnologia de ponta de 4nm), três opções de memória RAM + armazenamento interno e suporte para carregamento turbo com fio (67W) e sem fio (50W) para a bateria de 4.000mAh.

Para fechar, o modelo tem design compacto que alia a estética ao conforto, permitindo uso confortável com apenas uma mão. O modelo chega ao mercado em três variações de cores: cinza, roxo e azul.

Um dos principais destaques do Xiaomi 12 Pro é seu conjunto fotográfico triplo, composto por uma lente principal grande-angular de 50MP (com sensor Sony IMX707), uma ultra grande-angular de 50MP e uma telefoto também de 50MP. Características que entram experiência cinematográfica, gravações em 8K e 4K HDR 10+. Já a câmera frontal entrega generosos 32MP, como nos outros modelos da família.

A experiência sensorial do Xiaomi 12 Pro é construída pela tela WQHD + Amoled de 6,73 polegadas (3200 x 1440) com suporte da tecnologia Dynamic 120Hz. Enquanto a imersão fica por conta dos alto-falantes quádruplos com som by Harman Kardon e suporte a Dolby Atmos, que misturam clareza e potência sonora.

Suas especificações têm, ainda, o desempenho de última geração do processador Snapdragon 8 Gen 1 – com processo de tecnologia de ponta de 4nm e compatibilidade com o 5G – e duas versões poderosas de memória RAM e armazenamento interno. Para fechar, o Xiaomi 12 Pro entrega bateria de 4.600mAh e carregamento HyperCharge de 120 W – ou 50W no turbo charging sem fio – em uma carcaça icônica com design que combina elegância e conforto.