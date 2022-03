São Paulo anuncia a 4° dose da vacina para idosos com mais de 80 anos

Carolina Helena

Especial para o Diário



16/03/2022 | 13:13



No início da tarde de hoje (16), o Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos com mais de 80 anos, que tenham um intervalo de no mínimo quatro meses da dose de reforço. A aplicação terá início na próxima segunda-feira (21) e todos os imunizantes serão utilizados.

As prefeituras de Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires afirmam que estão preparadas para a próxima etapa da vacinação contra o coronavírus e estão esperando as instruções técnicas do governo do Estado para iniciar a vacinação. Até a publicação desta matéria a prefeitura de São Bernardo e Rio Grande da Serra não se pronunciaram.