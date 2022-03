Aplicação da 4ª dose em idosos acima de 80 anos começa na segunda-feira em SP

16/03/2022 | 13:17



O governo do Estado de São Paulo vai começar a aplicação da 4ª vacina contra covid-19 para idosos acima dos 80 anos a partir da próxima segunda-feira, dia 21. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) nesta quarta-feira, 16, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O governador reforçou que é necessário o intervalo mínimo de quatro meses em relação à aplicação da terceira dose para a aplicação do reforço. "A recomendação do Comitê Científico é que todos os imunizantes disponíveis da rede pública de Saúde poderão ser aplicados nesta nova etapa da campanha", disse o dirigente paulista, sem dar detalhes até o momento da escala de vacinação que será adotada.