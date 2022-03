Japão tem 2,09 milhões de cortes de energia após terremoto na região de Fukushima

16/03/2022 | 13:10



A Companhia de Energia Elétrica de Tóquio (Tepco, da sigla em inglês) afirmou que há 2,09 milhões de cortes de energia no Japão, após o terremoto que atingiu a região de Fukushima, no nordeste do país.

Segundo comunicado divulgado no Twitter, a empresa está trabalhando em obras de restauração e confirmando o impacto do abalo sísmico nos equipamentos.