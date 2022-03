Caio Castro e Rafael Cardoso serão parceiros de corrida na Porsche Cup: - Uma honra

16/03/2022 | 13:10



Caio Castro volta para mais uma temporada na Porsche Cup, e não será o único ator na Sprint Challenge de 2022. Na última terça-feira, dia 15, ele anunciou uma parceria com Rafael Cardoso nas pistas de corrida. Os dois disputarão na mesma equipe, Red Ram, com dois carros geração 991 4.0.

Caio pilota desde os 19 anos de idade e começou a correr pela Porsche Cup em 2020. Assim como ele, Rafael também treinava e competia no kart e sua estreia acontecerá nos dias 2 e 3 de abril, em Goiânia, que recebe a etapa de abertura da série Sprint.

A página oficial da competição compartilhou um vídeo com o momento em que os atores e suas respectivas máquinas foram anunciados. No registro, podemos ver em detalhes os carros com que eles disputarão a corrida. Extremamente feliz, Cardoso fala sobre a novidade:

- Mais feliz só se eu tivesse nascido agora. Só se já estivesse na pista acelerando. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui agora. Estou na Red Ram com o Caio dando todo o respaldo. Treinei um pouco, mas a gente vai chegar chegando, porque estou com bons professores. A gente está aqui fazendo o que gosta, com gente que gosta.

Em seguida, o ator comentou a emoção de estar fazendo parte do automobilismo.

- Podendo ser um exemplo do esporte, podendo cada vez mais comentar o esporte, o automobilismo brasileiro, que tem ficado de lado. Para mim já é uma honra de poder estar aqui e, independente de ganhar ou chegar em último, estar mostrando para as crianças que é outra oportunidade de esporte, uma alternativa.