O mercado de turismo se readapta. E quem ganha? O turista!

Rodermil Pizzo



16/03/2022 | 12:44



Anunciando uma nova operadora de turismo, com foco nas viagens rodoviárias e se aproveitando da estrutura existente, a empresa de transportes Águia Branca se une com a operadora Squaid e inicia a reocupação de um segmento que fora esquecido e deixado em stand by por outras empresas ao longo dos anos.

O turismo “raiz” rodoviário, para um país de longas estradas, tem seguramente grande potencial e clientela interessada. Seja pelo lado financeiro, seja pela praticidade em destinos próximos ou até mesmo cujo foco da viagem é sociabilizar-se, conhecer pessoas novas e paisagens que se perdem com as viagens aéreas.

Após o fim de um confinamento nunca vivido pelos brasileiros, a fadiga do isolamento, das reuniões on-line e a individualidade nos homes, os brasilis se veem como nunca preparados para “aglomerar”, com segurança, claro.

O que mais adequado que uma viagem próxima, com amigos novos e antigos, e com o velho e atual estilo de fazer turismo? Guias, serviço de bordo, apresentações, filminho e o deslocamento em grupos de excursionistas animados e ansiosos por uma rotina, só que desta vez de lazer e diversão.

Como nem tudo são flores, o maior desafio neste exato momento é o custo do combustível, que terá de ser bem equacionado para viabilizar a operação e o custo final ao turista.

Com a proposta de atender a todos os públicos, está a frente deste projeto e lançamento Clayton Armelin, figura carimbada em grandes operadoras e sem necessidade de apresentações para o mercado.

“Grandes expectativas, públicos diversos, destinos de charme ou destinos de massa, com ônibus cujas instalações são de extremos conforto e segurança. Os produtos da Águia Branca e Squaid serão ofertados por todas as agências de viagens que atuam com multimarcas. O mercado receberá a oferta do turismo de essência que ficou perdido e esquecido, agora readaptado para os tempos modernos e com a qualidade exigida”, afirma Armelin.

Comprovando que o modus operandi está se refazendo e atualizando, a criatividade e o olhar fora da caixa fazem surgir, e ainda surgirão, muitas novidades no turismo de modo geral para o bem do excursionista.

Sabido é que 2022 ainda apresenta problemas previstos, eleição para presidente e resquício da pandemia, e não previstos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lamentavelmente ainda teremos água no leite por um tempo, porém, quem resistir financeiramente, quem lutar por criatividade e quem se arriscar a sair da caixa, logrará o paraíso em 2023.

Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.