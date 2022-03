Terremoto de intensidade 7,3 é registrado no Japão na região de Fukushima

16/03/2022 | 12:24



A região de Fukushima, no nordeste do Japão, foi atingida por um terremoto. De acordo com a NHK, o abalo sísmico veio por volta das 23h36 (horário local), e teve magnitude estimada em 7,3.

Na mesma região ocorreu um acidente nuclear em 2011, provocado por um maremoto e um consequente tsunami.