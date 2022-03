Incêndio toma conta do set de filmagens durante gravações de Branca de Neve, novo live-action da Disney

16/03/2022 | 12:10



Será que a Rainha Má está por trás desta peripécia? Um incêndio atingiu o Pinewood Studios, no Reino Unido, onde estava sendo gravado o novo live-action de Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney. De acordo com a revista norte-americana Variety, o estopim das chamas foi em uma árvore perto da cabana de palha falsa.

As primeira faíscas começaram no palco Richard Attenborough de Pinewood e, segundo as imagens divulgadas nas redes sociais, o fogo se alastrou pelo cenário da suposta casa dos anões, com a fumaça chegando até o teto. Ainda segundo uma fonte ouvida pelo veículo, nenhuma filmagem estava em andamento no exato momento e ninguém se machucou.

Um set feito de muita madeira, e árvores, etc. Estava sendo construído no palco Richard Attenborough. O boato é que um pedaço do set pegou fogo e se espalhou pelo resto. Algumas equipes no estúdio foram abaladas, mas evacuadas sem ferimentos, disparou.

Foi apenas maluco. Eu não vi isso começar, mas me disseram que primeiro uma árvore subiu. Quando cheguei lá, as chamas eram enormes, indo até o teto. Então pedaços do set começaram a cair em chamas e a cabana de palha começou a se iluminar, revelou outro insider.

Assim que o incêndio foi detectado, o Serviço de Fogo e Resgate de Buckinghamshire foi acionado, confirmando o acidente em escala industrial. No entanto, não foi informado se algum ator estava no set. Branca de Neve será vivida por Rachel Zegler, de Amor, Sublime Amor, enquanto Gal Gadot, a intérprete da Mulher-Maravilha, estará na pele da Rainha Má.