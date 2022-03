PM prende grupo de golpistas do Pix em São Bernardo

Renan Soares

Especial para o Diário



16/03/2022 | 12:08



Equipe de RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicleta) do 6º BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano) prendeu uma quadrilha que aplicava golpes por meio do Pix. Na manhã desta quarta-feira (16), a equipe realizava patrulhamento pela Rua Novo Horizonte, bairro Montanhão, quando levantaram a suspeita de um carro com cinco pessoas dentro. No automóvel, estavam três homens e duas mulheres e após abordagem, foram localizados diversos celulares e uma quantia em dinheiro na posse dos suspeitos.

Após um breve questionamento eles confessaram que faziam parte de uma quadrilha que aplicava golpes via Pix.

Todos foram detidos e a ocorrência foi conduzida ao 6° DP (Distrito Policial) de São Bernardo.