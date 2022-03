Da Redação

16/03/2022 | 11:32



A manhã desta quarta-feira (16) começou difícil para os motoristas que trafegam pelas principais rodovias sentido Capital e Litoral. Isso porque há congestionamento em diversos pontos dessas vias devido a safra de grãos, que aumenta o número de caminhões que carregam e descarregam nos polos receptores, como o Porto de Santos.

Segundo informações iniciais, esses polos não estão conseguindo atender a demanda nesta manhã e por isso, quem passa pelas rodovias consegue encontrar as filas de carretas paradas. Inclusive, possível congestionamento que iniciou em Cubatão reflete no trânsito do Riacho Grande, em São Bernardo. A travessia de balsas, no Litoral, também registra lentidão.

Segundo atualização da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o tráfego está parado na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 270 ao km 262 e em parte da rodovia Padre Manoel da Nóbrega, do km 274 ao km 270, por alto fluxo de veículos pesados no acesso aos Polos Receptores.

Pelo mesmo motivo, há congestionamento na via Anchieta, sentido litoral, do km 46 ao km 55 e no sentido capital, do km 64 ao km 56.

A via Anchieta, sentido litoral, está bloqueada na altura do km 40, onde o Policiamento Rodoviário organiza a descida por Comboio. A fila de veículos está na altura do km 33. A Interligação Planalto, sentido Anchieta, tem congestionamento do km 5 ao km 1.

Também há registro de lentidão na chegada a São Paulo pela via Anchieta, do km 13 ao km 10, tráfego intenso de veículos. Nos outros trechos Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), o tráfego continua fluindo normalmente. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa.

O SAI está em Operação Normal (5x5), com descida pela pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.