Vyni é o oitavo eliminado do 'BBB 22'

16/03/2022 | 10:29



Depois de um jogo da discórdia que movimentou os ânimos da casa, o resultado do paredão desta terça-feira, 15, chegou. Com 55,87% da intenção do público, Vyni foi o escolhido para deixar o Big Brother Brasil 22, em um paredão que contou com mais de 78 milhões de votos. A disputa ficou entre o cearense e Gustavo, que teve 39,51% dos votos. Já Pedro Scooby foi o coadjuvante e recebeu apenas 4,62% dos votos do reality show.

Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt comparou os três competidores: "E olha quem temos no paredão. Viny um fanzaço do BBB, Gustavo um cara que estudou o BBB, e Scooby que só foi entender o BBB quando estava aí dentro. Desses três quem jogou pior? Quem não quis jogo? Qual a forma certa de jogar?", questionou.

Antes de eliminar o nordestino, a apresentador fez uns versos rimados, semelhante aos que o participante promoveu na casa mais vigiada do País. Ao deixar a disputa, Viny falou: "Quando cheguei aqui, recebi 19 corações. Hoje, saí dessa casa com 12 corações também. Se cada um aqui me deu um pouquinho, vou deixar também. Aqui aprendi que posso ser amado, abraçado, porque pude ser eu".

Trajetória

Comparado com Gil do Vigor logo quando entrou no BBB 22, Vinícius entrou na casa mais vigiada do Brasil para amar e ser amado. Com seu jeito "desastrado", ele foi alvo de críticas dos fãs do reality por "fazer tudo" por Eliezer dentro da casa.

Logo no primeiro mês de programa, o brother ficou gripado e rouco dentro da casa, e isso foi motivo suficiente para o público acreditar que ele estaria com covid-19. No entanto, a produção do reality informou que todos os participantes estavam bem e sendo monitorados diariamente.

Nas últimas semanas, o bacharel em Direito protagonizou diversas conversas com Eli sobre o "fim do relacionamento" que eles tinham. Na festa do líder Paulo André, eles discutiram a relação e o clima acabou ficando pesado. Mas, dias depois, a reconciliação veio e eles seguiram com a amizade.

Ele também tem chamado a atenção por "cair do nada" na casa, bater na parede ou derrubar um vaso sempre que o programa está no ao vivo. Fãs do reality comentaram nas redes sociais que ele estaria "forçando" essas situações, mas a equipe do brother publicou um vídeo mostrando que ele era assim fora do BBB 22 também.

O integrante do quarto Lollipop deixa a casa para receber muito carinho dos seus quatro milhões de seguidores no Instagram e sendo conhecido até por Anitta, que é a grande "ídola" de Vyni.