Condições não são ideais para expandir teste com imposto sobre imóveis, diz China

16/03/2022 | 10:25



O Ministério de Finanças da China disse nesta quarta-feira, 16, que as condições ainda não são ideais para o país ampliar seus testes com um imposto sobre imóveis, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua. O ministério chegou a essa conclusão após conduzir investigações e pesquisas preliminares em várias cidades do país, afirmou a Xinhua, citando uma fonte não identificada da pasta.

O comentário vem num momento em que uma prolongada crise no setor imobiliário pesa na economia chinesa, que também enfrenta uma nova onda de infecções por covid-19, enfraquecimento da demanda por exportações e riscos geopolíticos.

A China testou o imposto sobre imóveis em Shanghai e Chongqing, mas não ampliou o experimento.

Expectativas de que o governo chinês iria expandir o imposto ganharam força no ano passado, quando o presidente Xi Jinping defendeu que o país fosse adiante com o plano, que era visto como parte das reformas para atingir o objetivo de "prosperidade comum" estabelecido pelo líder chinês.