William Bonner comemora aniversário de Natasha Dantas com as filhas

William Bonner costuma ser bem reservado quando o assunto é sua vida pessoal. No entanto, vez ou outra, ele acaba compartilhando alguns cliques ao lado da esposa Natasha Dantas, sempre acompanhado de uma declaração fofa, é claro! Na última terça-feira, dia 15, o jornalista comemorou o aniversário da fisioterapeuta na residência do casal com um grupo de amigos e familiares, incluindo Laura e Bia Bonemer, filhas de Bonner com Fátima Bernardes.

No clique, a galera apareceu sorridente e o ator Hugo Bonemer, sobrinho do âncora do Jornal Nacional, brincou:

São muitos dentes nessa foto. Todo amor do mundo para a Natasha.

