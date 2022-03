Irving marca 60 pontos e Brooklyn Nets confirma reação na NBA

16/03/2022 | 08:42



As pontuações elevadas viraram rotina na NBA. Um dia após Karl-Anthony Towns anotar 60 pontos para o Minnesota Timberwolves, Kyrie Irving repetiu a pontuação na vitória do seu Brooklyn Nets sobre o Orlando Magic por 150 a 108, fora de casa, na noite desta terça-feira.

Trata-se da sétima vez somente neste mês de março que um jogador da NBA supera a marca dos 50 pontos. Kevin Durant, outro jogador dos Nets, anotou 53 pontos no domingo. LeBron James registrou 56 pelo Los Angeles Lakers no dia 5, enquanto Jayson Tatum marcou 54 para o Boston Celtics um dia depois.

No dia 8, Irving já havia brilhado com mais 50 pontos. LeBron repetiu essa mesma pontuação na mesma semana. Na segunda, foi a vez de Towns alcançar 60 pontos, seu recorde pessoal, assim como Irving o fez na noite desta terça. "Como se você poder, os caras estão chegando a uns números malucos", brincou Irving, elogiado por Durant.

"60 pontos! E apenas uma noite depois que Karl Towns fez aquela performance incrível e agora Kyrie fez isso uma noite depois. A liga (NBA) é um lugar incrível para estar neste momento", comentou. "Estamos vendo muitos talentos e habilidades sendo exibidas todas as noites. E isso está vindo de alguns atletas da elite. "

A inesperada pontuação de Irving ajudou os Nets a alcançarem os 150 pontos, outra marca incomum na NBA. Mais discreto, Durant foi o segundo maior pontuador da noite, com 19. Foi a quarta vitória seguida dos Nets, que estão em 8º lugar na Conferência Leste, mais próximos da vaga direta nos playoffs.

Na mesma noite, os líderes das Conferências também se destacaram. No Oeste, o Phoenix Suns superou o New Orleans Pelicans por 131 a 115, fora de casa. Devin Booker liderou a equipe, com 27 pontos e oito assistências, enquanto Mikal Bridges contribuiu com 20. Pelos Pelicans, Herbert Jones foi o destaque, com 22 pontos, sem evitar a quinta derrota da sua equipe nos últimos seis jogos.

Único time já garantido nos playoffs, o Phoenix Suns lidera com folga a Conferência Oeste, com 55 vitórias e 14 derrotas, a melhor campanha da temporada até agora. Os Pelicans estão em 10º na mesma tabela, com 28 triunfos e 41 revezes.

Pelo Leste, o líder Miami Heat bateu o Detroit Pistons por 105 a 98, em casa, com 29 pontos de Tyler Herro, que começou o jogo no banco de reservas. Bam Adebayo anotou 16 pontos, oito rebotes e três assistências. Os visitantes foram liderados por Jerami Grant e seus 22 pontos.

Na ponta, o Heat soma 46 vitórias e 24 derrotas, contra 18/51 do Detroit Pistons, penúltimo colocado do Leste, sem chances de avançar aos playoffs.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Indiana Pacers 102 x 135 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 108 x 150 Brooklyn Nets

Miami Heat 105 x 98 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 115 x 131 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Denver Nuggets

Brooklyn Nets x Dallas Mavericks

New York Knicks x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Chicago Bulls

Golden State Warriors x Boston Celtics

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors