Câmara aprova liberar vereador a ser ministro sem perder mandato

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/03/2022 | 08:14



A Câmara de São Caetano aprovou na sessão de ontem à tarde, em primeiro turno, alteração na LOM (Lei Orgânica do Município) que permite que vereadores da cidade possam assumir outros cargos públicos, como secretários do município, de Estado e até mesmo ministro de Estado, sem perder o mandato. A proposta também autoriza o parlamentar a ocupar a função de chefe de missão diplomática.

De acordo com a justificativa da matéria debatida em plenário, o projeto “visa preencher lacuna existente na LOM, em vigor, prevendo outras hipóteses em que o vereador poderá licenciar-se, sem que ocorra a perda do mandato”. O projeto, que foi aprovado com 17 votos favoráveis e duas abstenções, das vereadoras Bruna Biondi (Psol) e Thai Spinello (Novo), ainda precisa passar pelo crivo dos vereadores da casa em segunda discussão, programada para a próxima terça-feira.

Último item na pauta da ordem do dia, o projeto de mudança na Lei Orgânica passou para o primeiro item da votação após o pedido de inversão da pauta, feito pelo vereador Beto Vidoski (PSDB) ser aprovado. Segundo o vereador, a solicitação foi feita por conta da importância do tema.

MODERNIZAR

Segundo o vereador Pio Miello (PSDB), a mudança tem como objetivo modernizar a LOM, que é de 1988. O parlamentar avalia que a política, na forma como é desenvolvida, também já não tem mais as fronteiras geográficas tão bem determinadas, se levar em conta as influências políticas.

“A política deixou a fronteira geográfica. Hoje, é natural que o vereador possa assumir outro tipo de desafio em cidades que não sejam a sua. Isso é tendência em outros municípios, e possibilita ao vereador exercer democraticamente um cargo público em qualquer lugar”, declarou o tucano.