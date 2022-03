Ásia: bolsas fecham em alta, com China prometendo apoio a mercados de capitais

16/03/2022 | 08:08



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, 16, à medida que ações na China continental e em Hong Kong se recuperaram com vigor de fortes perdas de ontem depois de Pequim acenar com mais apoio à economia.

O Hang Seng liderou os ganhos na Ásia, com um salto de 9,08% em Hong Kong - o maior desde 2008 -, a 20.087,50 pontos. Destaque em Hong Kong, a ação do gigante de comércio eletrônico chinês Alibaba disparou 27,30%, maior avanço já registrado em um único dia. Na China, o Xangai Composto subiu 3,48%, a 3.170,71 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 3,62%, a 2.086,24 pontos.

O rali veio após o vice-premiê chinês Liu He afirmar nesta quarta que o governo da China irá adotar políticas favoráveis aos mercados de capitais e tomar medidas para evitar e contornar riscos no setor imobiliário, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Liu afirmou também que reguladores da China e dos EUA avançaram em conversas sobre empresas chinesas com ações listadas nos EUA e estão discutindo planos de cooperação específicos. Nos últimos dias, ADRs de companhias chinesas negociadas em Nova York sofreram perdas expressivas.

Ontem, os mercados da China e de Hong Kong amargaram fortes quedas com o noticiário sobre o aumento de casos de infecção por covid-19 em várias partes do território chinês.

Em outras partes da Ásia, o índice japonês Nikkei teve alta de 1,64% em Tóquio hoje, a 25.762,01 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,44% em Seul, a 2.659,23 pontos, e o Taiex apresentou alta marginal de 0,09% em Taiwan, a 16.940,83 pontos.

Investidores na região asiática também aguardam decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que deve começar a elevar seus juros básicos na tarde desta quarta, e seguem monitorando negociações entre Rússia e Ucrânia para interromper o conflito em andamento.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 subiu 1,10% em Sydney, a 7.175,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.