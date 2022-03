No BBB22, Arthur Aguiar discute com Gustavo: Todo mundo que fala merda de mim bate no paredão e sai

16/03/2022 | 08:10



O clima estava quente na casa do BBB22 - até mesmo antes da eliminação de Viny. No início da noite, Gustavo e Arthur Aguiar voltaram a discutir sobre as postura do ator em relação a Lucas. Vale lembrar que Arthur chegou a dizer que o estudante de medicina estava na mira dos meninos, quando na verdade foi apenas um comentário de Paulo André.

Gustavo, por sua vez, defende que o ator não passou toda a informação para o amigo, o deixando preocupado sem razão.

- Quando você fala: Teu nome foi levantado, o cara pensa: Os malucos estão pensando em votar em mim nessa semana.

- O público sabe. Você tá viajando. Deve ser maior coincidência, né. Todo mundo fala um monte de merda de mim, todo mundo que fala merda bate no paredão e sai. Deve ser coincidência isso, disparou Arthur.

- Tomara que eu saia, então, né, diz Gustavo. E continua: Outra coisa que eu vou falar. Quando você fala pro Lucas pra ele sair da prova também, isso não é atitude de amigo, não.

- Ah, não? Eu não cheguei pra ele e falei: Sai da prova.

- Tudo bem, mas você, nessa hora, se você é amigo do cara, você tem que incentivar o maluco. Quem se preocupa com a saúde do cara são os médicos que tem aqui, não você, pô. Essa é minha opinião, se você não aceita opinião alheia, problema é teu, finaliza Gustavo.

Mais tarde, após a eliminação de Viny, o participante da Casa de Vidro disse que já tem sua opção de voto.

- No Arthur, eu voto de consciência tranquila.

Lucas decide quem vetar

Após a eliminação, o jogo recomeça do zero, e Lucas já está pensando em quem vetar na Prova do Líder. Em conversa com Eslovênia, o rapaz declarou que está com Pedro Scooby e Paulo André na mira.

- Porque os dois são os mais fortes e que mais ganham prova, só por isso.

Arthur Aguiar imita Jade Picon

E Arthur continuou causando na casa. No jardim, o brother resolveu relembrar a indicação de Jade Picon após atender o Big Fone.

- Ela pegou o telefone aqui, depois ficou aqui [apontando], pegou o telefone. [...] Eu tava dormindo, aí quando acordei ela estava no fone e ficou um tempão. Depois, ela saiu do paredão e começou a falar é isso, é isso. Vamo pro paredão?