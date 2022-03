Pabllo Vittar se emociona ao falar sobre Queen Stars, reality que irá apresentar com Luísa Sonza: -Me fez lembrar muito do meu começo

16/03/2022 | 08:10



O Queen Stars Brasil vem aí e promete ser B-A-B-A-D-O! No próximo dia 24 de março, o público poderá acompanhar a competição musical, apresentada por Luísa Sonza e Pabllo Vittar, que irá reunir 20 drag queens de diferentes estados em uma disputa emocionante e recheada de criatividade.

Durante a coletiva de imprensa, que o ESTRELANDO marcou presença no último dia 15, Pabllo falou da emoção em ver um reality desse formato e o espaço que as drags estão ganhando. A cantora também se emocionou ao relembrar de sua história

- Quando olho para minha história e olho para a história das meninas do programa, vejo coisas parecidas. Isso que eu quero para o Brasil, quero que as pessoas se inspirem, saiam das suas bolhas e façam realmente o que elas querem fazer. Eu aprendi muito. Me sinto muito honrada e muito agradecida de poder ser uma dessas referências para tantas outras meninas e meninos do Brasil.

Na sequência, Pabllo revelou que o programa deixou ela ainda mais confiante e apaixonada por sua história:

- Eu, como um menino gay e drag queen, toda vez que elas [participantes] entravam e se preparavam, eu falava assim: Gente, eu já estive nesse lugar. O programa me fez lembrar muito do meu começo, da minha infância, da minha juventude, do caminho que eu percorri. Eu saio do programa uma pessoa muito mais confiante e amando ainda mais minha história.

Já Luísa Sonza falou da sensação em estar à frente do reality ao lado da Pabllo que, segundo ela, é a maior do nosso mundo:

- Fiquei muito honrada de pensarem no meu nome para estar ao lado da Pabllo, principalmente né, Queen Star e ela é a maior do nosso mundo. Foi muito especial, eu levei desde o começo muito a sério. É um lugar muito sério para se estar, uma história muito forte e eu, desde o começo, fui entendendo meu lugar dentro disso. Foi muito emocionante de saber que eu fui o nome pensado para estar em um lugar que tem tanta representatividade. Eu não me sentiria tão confortável em fazer sozinha, mas ao lado da Pabllo eu me senti muito mais confortável e entendendo o meu lugar nesse lugar. Quando eu vi que a Pabllo estaria eu decidi me jogar. Foi muito legal a nossa troca dentro disso, acho que foi perfeito.

Sobre a recepção do público, Luísa garantiu que nunca teve medo disso e que nem por um momento ficou assustada:

- Desde quando eu tenho medo de recepção do público? rs Mas não, eu sempre me senti confortável, sempre me senti acolhida nesse lugar. Eu faço parte disso, eu estou do lado da Pabllo, uma das minhas maiores inspirações. Eu acho que as coisas vão muito além do que os haters podem defender, sabe? Acho que eu não tenho muito o que falar sobre isso, nossa união vai além de muita coisa, e eu me sinto sempre muito acolhida pela maior parte dessa turma, então, não me assusta muito não.

Como já sabemos, a parceria entre as cantoras é algo que dá muito certo e, nesse trabalho, não foi diferente. Luísa contou que elas se divertiram muito e adiantou que Pabllo era a responsável por ajudá-la quando esquecia algo do texto.

- A gente se divertiu muito, mas ela é a mais aplicada no quesito apresentadora. A Pabllo é a que sabia todos os textos e passava pra mim na hora.

Sobre ser apresentadora, Luísa descartou a possibilidade com muito bom humor:

- Eu gosto muito, mas eu acho que é muito diferente. Eu nem saberia carregar o peso de ser uma apresentadora como profissão, é uma coisa muito séria para mim. Mas eu fui muito na minha, do meu jeito. Com pressão eu não dou uma Maísa não rs, não aguento não rs.