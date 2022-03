Parque Miami recebe a terceira reunião do Marco Regulatório

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



15/03/2022 | 22:36



A Prefeitura de Santo André realizou ontem, no Parque Miami, a terceira reunião colaborativa para a construção do novo Marco Regulatório. A ocasião é o momento ideal para a população expor suas necessidades e abrir diálogo com o poder público em busca de soluções. O evento contou com a participação de 59 andreenses, que solicitaram melhorias nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e mobilidade urbana.

Após uma hora e meia de duração, a reunião precisou ser interrompida por conta de problemas técnicos no som, e será remarcada em outra data. O próximo encontro do Marco Regulatório acontece amanhã, às 19h, na Escola Parque Palmares, na Vila Palmares.

A população do 13° território, que contempla os bairros Parque do Pedroso, Recreio da Borda do Campo, Parque Miami, Três Divisas e Waisberg, tiveram espaço para apresentar suas demandas. Cada pessoa pôde usar o microfone por três minutos. O superintendente da Upae (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos) de Santo André, José Police Neto explicou para os moradores que as reuniões colaborativas têm como objetivo entender a realidade dos bairros para poder sugerir uma nova legislação para os próximos 15 anos. “Hoje é o dia de escutar vocês. Nossa tarefa é entender quais os pontos que precisam ser melhorados a curto e longo prazo. Por isso vocês têm total liberdade para falarem o que quiserem aqui”, explicou Police Neto.

A falta de profissionais de saúde e medicamentos na UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque Miami foi a principal queixa da noite. O casal Elevi Teixeira de Oliveira e Justina Aparecida Ramos, moradores há 42 anos do bairro, relataram que não conseguem atendimento por falta de médicos e que a unidade de saúde está abandonada.

“Tivemos muitas melhorias no bairro ao longo dos anos, mas o problema da USB precisa ser revisto urgentemente. A nossa saúde vem em primeiro lugar, e estamos sem atendimento por falta de médicos. Por mais problemas que a unidade de saúde tenha tido no passado, pelo menos éramos atendidos, e agora nem isso temos”, pontuou Justina, que também sugeriu melhorias a longo prazo para o bairro. “Além das questões que precisam ser tratadas agora, é importante ressaltar os problemas que atingem todos os moradores, como a questão do escoamento e da pavimentação da água das chuvas. Isso acarreta problemas para muitas pessoas aqui e quero poder construir uma cidade melhor para os meus netos”, finalizou.

Como alternativa para tentar solucionar a falta de médicos na UBS, o morador Emanuel Guimarães sugeriu que a Prefeitura invista em programas educacionais para formar profissionais de saúde, e em troca os recém-formados atuem nas unidades da cidade. Além dessa sugestão, ele também ressaltou a necessidade de reformar o Parque do Pedroso para atrair mais visitantes e aumentar o ecoturismo do espaço, que já foi um dos espaços de lazer mais procurados pelos moradores andreenses.