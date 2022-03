Kourtney e Travis contam sobre dificuldades de engravidar em 'The Kardashians'

15/03/2022 | 19:45



O trailer da nova temporada de The Kardashians foi divulgado e, entre as cenas, é possível ver Kourtney e Travis Barker numa clínica de fertilização in vitro.

"Eu e Travis queremos ter um bebê", diz Kourtney e, em seguida, a câmera mostra o casal numa clínica, onde Travis é orientado a colocar uma amostra de esperma num copo.

Clique aqui

Kourtney tem três filhos com seu ex, Scott Disick: Mason, de 12 anos, Penélope, de 9, e Reign, de 7. Em 2018 Kourtney congelou óvulos, porque tinha vontade de ser mãe novamente, mas não sabia se a idade a permitiria uma gravidez saudável.

Já Travis é pai de dois adolescentes: Landon Barker, 18, e Alabama, 16. Os dois são frutos do casamento dele com a modelo Shanna Moakler. O relacionamento de Kourtney com o percussionista da Blink-182 começou em janeiro de 2021, desde então o casal vem falando em casamento.

As alianças foram trocadas extraoficialmente em dezembro do ano passado, quando o casal dividiu registros do momento na areia da praia, rodeados por rosas vermelhas. "Para sempre", escreveu Kourtney, na legenda.