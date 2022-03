Aneel aprova aumento médio de 16,86% nas tarifas da Enel Distribuição Rio

15/03/2022 | 17:48



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 15, um aumento médio de 16,86% nas contas de luz dos clientes atendidos pela Enel Distribuição Rio. A empresa é responsável pelo atendimento de cerca de 2,7 milhões de unidades consumidoras no Rio de Janeiro. Os novos valores passam a valer a partir desta terça-feira.

Para os consumidores atendidos em alta tensão (como as grandes indústrias), o efeito médio será de 15,38%. Já para os consumidores residenciais, atendidos em baixa tensão, o aumento será de, em média, 17,39%.

Os mecanismos adotados para mitigação dos efeitos tarifários, como o uso de créditos do PIS/Cofins cobrados indevidamente no passado e o socorro financeiro autorizado para bancar despesas decorrentes da crise hídrica, tiveram impacto de -11,19% no reajuste. Sem essas medidas, o reajuste médio seria ainda mais expressivo, de quase 28%.