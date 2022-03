Fotógrafo relembra quando sem querer chamou Rainha Elizabeth II de menina: Simplesmente saiu!

15/03/2022 | 17:11



Que gafe! O fotógrafo David Bailey, que fez uma ensaio fotográfico com a ilustre Rainha Elizabeth II em 2014, e revelou que cometeu um erro ao chamar a monarca de menina. Em entrevista ao The Telegraph, ele explicou que a gafe aconteceu sem querer em sua tentativa de manter o ambiente leve, como ele afirmou fazer com todas as pessoas que fotografa.

Bailey explicou que perguntou a integrante da realeza se suas jóias reais eram verdadeiras, tirando até um sorriso da rainha. Em meio ao momento descontraído, ele acabou chamando ela de menina, descumprindo um protocolo.

Aposto que isso custou alguns bobs, menina!, teria dito ele após Elizabeth confirmar a pergunta.

Apesar da gafe, ele confirma que o termo foi usado completamente sem querer e sem que ele pensasse muito.

- Simplesmente saiu! Eu chamo todo mundo de garota. E ela era feminina. Fez um esforço real. Nós rimos. A Rainha tem uma pele bonita, falou ele.