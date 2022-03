Grátis às terças, Museu do Amanhã terá exposição de Sebastião Salgado e debate sobre democracia

Redação

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, voltou a ter acesso grátis às terças. Os ingressos, que não estão à disposição na portaria, são limitados e podem ser adquiridos online aqui. Para entrar no museu, é necessário apresentar o voucher, impresso ou pelo celular, além de certificado de vacinação, físico ou digital (veja aqui como emitir o seu via ConectSUS).

Na hora de reservar o bilhete online que garante a entrada grátis às terças, é preciso fazer um agendamento de dia e horário. Com isso, o museu pretende controlar a quantidade de pessoas que circulam em suas áreas e evitar aglomeração.

Museu do amanhã: ingressos grátis às terças

De acordo com Maria Garibaldi, diretora executiva do Museu do Amanhã, a volta dos ingressos grátis às terças faz parte do compromisso da instituição em aumentar o acesso à cultura.

“O Museu do Amanhã busca manter o diálogo com o público e, a partir do que ouvimos, entendemos que a volta das terças gratuitas era um pedido recorrente”, afirma.

Programação do Museu do Amanhã

Além dos ingressos gratuitos às terças, o Museu do Amanhã anunciou sua programação de 2022. A partir de abril, quem for até lá poderá participar dos eventos Amanhãs do Brasil, que promoverão a discussão de temas fundamentais para o futuro do país. A ideia é aprofundar o debate democrático que precede as próximas eleições presidenciais, em outubro.

A iniciativa propõe uma multiplicidade de formato e linguagem que reúne roda de conversas, oficinas, falas inspiradoras e apresentações artísticas. Ao todo, serão cinco encontros presenciais e abertos ao público, com a participação de convidados como a líder indígena Txai Suruí, a cientista Nina da Hora, o jornalista Marcos Luca Valentim, a biomédica Helena Nader e o advogado Cláudio Lins de Vasconcelos.

Sebastião Salgado no Museu do Amanhã

Depois de passar por Paris, Roma, Londres e São Paulo, a exposição Amazônia, do fotógrafo Sebastião Salgado, chegará em julho ao Museu do Amanhã. A mostra revela o resultado de sete anos de experiências e expedições fotográficas pela Amazônia brasileira. As fotografias destacam rios, montanhas e povos de 12 comunidades indígenas.

Para marcar a Semana do Meio Ambiente, de 5 a 11 de junho, será realizada uma rodada de painéis, palestras, rodas de conversa e sessão de documentários sobre temas diversos. Cada dia terá uma temática principal, como mudanças climáticas, preservação dos oceanos e metrópoles sustentáveis.

Em outubro, por sua vez, começará a exposição Coração e Longevidade, que abordará questões ligadas à saúde cardiovascular e à conexão entre a maior expectativa de vida e um olhar multidisciplinar para o coração. A mostra terá temas como o “coração como guardião das emoções e sua representação ao longo da história da arte” e a “conexão da longevidade com a maior qualidade de vida”.

Mulheres na Ciência

Além das novidades, em 2022 o Museu do Amanhã dará continuidade a projetos como o Inspira Ciência, programa de formação de professores da educação básica que aborda temas como Astronomia, Geologia, Biologia e Ecologia. Outro destaque é o Mulheres na Ciência, voltado para pesquisadoras brasileiras das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática, que visa fortalecer a liderança feminina na inovação de base científica e tecnológica.

Serviço

Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 10 às 17h

Ingressos: a partir de R$ 30 (grátis às terças)