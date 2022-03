Busca por ucraniano cresce 485% em aplicativo de idiomas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/03/2022 | 16:55



O número de alunos estudando ucraniano no Duolingo cresceu 485% desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. O idioma saltou mais de 10 posições entre os cursos dentro do app, ocupando, hoje, a 21ª colocação no ranking mundial. O russo também apresentou ascensão de um posto na plataforma, conquistando o 8º lugar.

Os Estados Unidos lideram o número de alunos estudando ucraniano no app, seguido pela Polônia, que passou da 5ª para 2ª posição, crescendo 1.838%. No Brasil, antes do início do conflito, o idioma ocupava o 31º lugar entre os mais estudados na plataforma. Agora, está na 14ª colocação.

Vale ressaltar que o idioma ucraniano está disponível gratuitamente no app do Duolingo (Android e iOS) para falantes de inglês.

Solidariedade

Nas últimas semanas, empresas e organizações decidiram tomar algumas medidas para se solidarizar com os ucranianos. O Duolingo faz parte desse grupo e está oferecendo isenções de taxas do DET (Duolingo English Test – exame de proficiência em inglês aceito em mais de três mil instituições ao redor do mundo), por meio de programas de bolsas de estudo na Ucrânia.

A plataforma também postou links para recursos úteis de organizações que estão trabalhando para ajudar o país em suas redes sociais, e congelou as ofensivas nas lições dos estudantes da Ucrânia, para que não percam sua evolução nos estudos de idiomas.