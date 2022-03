Corte Arbitral do Esporte confirma banimento de seleção e clubes da Rússia

15/03/2022 | 16:22



A Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou nesta terça-feira a manutenção dos banimentos impostos pela Uefa sobre a seleção e os clubes russos em competições internacionais. A Federação de Futebol da Rússia (RFU) apelou à CAS para que as equipes fossem reintegradas aos seus respectivos torneios, porém não obteve êxito.

O anúncio desta terça ainda não é definitivo, mas indica o caminho pelo qual a CAS tomará a decisão final, acerca dos banimentos, nas próximas semanas. A data do novo julgamento deve ser anunciada em breve, com a conclusão das investigações acerca da situação do futebol russo.

"A Corte Arbitral do Esporte (CAS) negou o pedido formalizado pela Federação Russa contra a suspensão dos clubes e seleções russas de todas as competições internacionais organizadas pela Uefa", anunciou a CAS em nota. A decisão foi tomada pela presidente da divisão de recursos do órgão, Corinne Schmidhauser, porém sem detalhar ou divulgar os motivos para tal.

No início de março, Fifa e Uefa decidiram, em conjunto, banir as equipes russas, incluindo seleções, de suas competições internacionais. A medida foi tomada devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Dessa forma, o Spartak Moscou, que disputava a Liga Europa, e a seleção russa, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, foram excluídas de seus torneios.

A seleção russa disputaria uma partida de repescagem das eliminatórias para a Copa no próximo dia 24, contra a Polônia. Por conta da exclusão da Rússia, a equipe do atacante Robert Lewandowski se classificou automaticamente para a próxima fase da disputa.