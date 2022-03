Ministério determina que filme de Danilo Gentili deixe de ser exibido após acusação de pedofilia

15/03/2022 | 15:10



Deu ruim! Logo após o filme de Danilo Gentili receber denúncias de internautas por incentivar a pedofilia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública interviu no caso e pediu que todas as plataformas suspendessem imediatamente a exibição do longa Como se Tornar o Pior Aluno da Escola. De acordo com o ministro Anderson Torres, a empresa que descumprir a ordem da Secretaria Nacional do Consumidor será penalizada com uma multa diária.

O Ministério, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, determinou cautelarmente que as plataformas que possuem o filme Como se tornar o pior aluno da escola em seu portfólio suspendam sua exibição imediatamente. O não cumprimento resulta em multa diária de R$ 50 mil, escreveu no Twitter.

Por sua vez, segundo Leo Dias, Gentili, o roteirista e ator da produção, tem procurado pessoas próximas para explicar a polêmica. O humorista afirmou que a discussão sobre pedofilia no longa vem sendo tirada de contexto.