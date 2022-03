Audi A4 e A5 2022 chegam às concessionárias em abril; veja novidades do modelos

Sérgio Vinícius

A Audi confirmou a chegada dos novos A4 Sedan e A5 Sportback no Brasil nas próximas semanas. Os dois modelos ganharam atualizações em sua motorização e estarão disponíveis nas concessionárias no início de abril.

Enquanto o A4 Sedan poderá ser encontrado nas versões Prestige e S line a partir de R$ 294.990, o A5 Sportback chega ao Brasil na versão S line a partir de R$ 351.990.

Nova motorização na linha 2022

Os novos A4 Sedan e A5 Sportback 2022 chegam ao Brasil com nova motorização. O motor 2.0 TFSI, que equipa os modelos, passa a contar com nova potência em seu conjunto. Os modelos entregam 204 cv de potência e torque de 320 Nm entre 1.450 e 4.475 rpm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,3 segundos e velocidade máxima de 210 km/h limitada eletronicamente.

Na versão de entrada, o novo Audi A4 Prestige passa a contar com Audi Virtual Cockpit de 12,3”, pacote de luzes ambiente e novo desenho de rodas exclusivo 18”. Já na versão S line, pacote de luzes customizáveis com 30 cores, volante base reta e rodas Audi Sport aro 19” aparecem com destaque entre as mudanças.

Já no novo Audi A5 Sportback, além das rodas de 19”, kit exterior S line e pacote de luzes customizáveis completam as atualizações do modelos. Tanto A4 Sedan quanto A5 Sportback possuem também como opcional a versão “Black Package” com detalhes do exterior em preto brilhante, revestimento do teto em preto e retrovisor externo em preto. No pacote especial, o Audi A4 Sedan também ganha um novo design de rodas.

Design

O novo Audi A4 destaca-se pela nova grade Singleframe e pelo novo conjunto ótico. As linhas horizontais enfatizam a largura na frente e traseira do sedan médio. A vista lateral tem como destaque os contornos sobressalentes acima das rodas e pela linha inferior marcando o entre-eixos.

Os faróis de LED são itens de série no Audi A4 com a tecnologia Matrix LED com farol alto automático como opcional na versão de topo. O novo desenho apresentado no conjunto ótico do sedan mantém as características dos modelos de topo, com pequenos pontos de LED formando a assinatura presente tanto nos faróis quanto nas lanternas.

No interior, o centro do painel de instrumentos conta com o Audi MMI Plus, levemente inclinado em direção ao motorista. A tela sensível ao toque apresenta a mesma linguagem vista no mais recente lançamento Audi A3, com o MMI Touch no centro de controle do novo sistema operacional. A experiência é semelhante ao uso de um smartphone e as informações são projetadas na tela de alta resolução com 10,1 polegadas ao lado.

Versões, preços e equipamentos

O Audi A4 chega às concessionárias em duas versões: Prestige e S line. Ambas com uma lista recheada de equipamentos. A versão Prestige traz como itens de série a tecnologia keyless go, entradas USB para os passageiros do banco traseiro, volante em couro multifuncional com shifts paddles, rodas de liga-leve de 18”, câmera de ré, sistema de monitoramento da pressão de pneus. Como opcional desta versão existe apenas o teto solar elétrico.

Já a versão S line agrega ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros esportivos e eletricamente ajustáveis, controle de cruzeiro adaptativo, teto solar elétrico, kit exterior S line, aviso de saída de faixa, faróis Full LED, rádio MMI plus com sistema de navegação e o Virtual Cockpit Plus, com tela de 12,3 polegadas e resolução full HD localizada atrás do volante multifuncional com opção de três visualizações. A versão ainda conta com spoiler traseiro em carbono, faróis Matrix HD com apresentação de luzes e sistema de som Bang & Olufsen como opcionais disponíveis.

Ao todo são nove cores disponíveis: Branco Íbis, Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Daytona, Cinza Manhattan, Prata Florete, Preto Bilhante, Preto Mito e Vermelho Tango. O Audi A4 Sedan está disponível nas concessionárias a partir de R$ 294.990,00.

Versatilidade e performance

Assim como o modelo A4 Sedan, o novo A5 Sportback conta com o sistema de assistência elétrica, composto por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 12 volts.

Com ele, o veículo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. O sistema start-stop começa a funcionar a partir de 22 km/h.

Direção, transmissão e gestão do motor estão igualmente integradas no Audi drive select, com possibilidade de cinco modos de direção: automatic, efficiency, comfort, dynamic e individual.

Design S line no exterior

O Audi A5 Sportback conta com alguns elementos introduzidos a partir da nova linguagem de design da Audi, como a grade frontal Singleframe mais larga e saídas de ventilação acima da grade que foram inspiradas no clássico Audi Sport quattro de 1984.

Como nas gerações anteriores, a musculatura no capô o diferencia de outros modelos da marca ao agregar um aspecto de força e esportividade. Na traseira o modelo apresenta mudanças com ponteiras de escape trapezoidais e uma nova assinatura ótica marcada pelas lanternas traseiras de LED com setas dinâmicas.

Na dianteira, o para-choque possui uma lâmina na borda inferior que liga as entradas de ar, ainda maiores. A nova versão recebe os faróis LED Matrix de série. Esta tecnologia agrega segurança ao direcionar o facho de luz de modo que não atrapalhe os veículos vindos na direção contrária.

No interior as linhas horizontais são tão marcantes como o novo display sensível ao toque MMI, que funciona como o ponto focal do painel de instrumentos e está ligeiramente inclinado em direção ao motorista.

Nele as informações são projetadas na tela de alta resolução com 10,1 polegadas. Os gráficos são minimalistas e a estrutura do menu é intuitiva e planejada para toda a linha de veículos da marca. Conta com pacote de luzes customizáveis com 30 cores que destaca o espaçoso interior e também é série no modelo.

O modelo ainda conta com o Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas, com três modos de apresentações diferentes, posicionado logo atrás do volante multifuncional. As rodas são de liga-leve de 19”.

Versão e equipamentos

O novo Audi A5 Sportback traz diversas novidades tecnológicas dentre seus equipamentos. Além dos já citados faróis dianteiros LED Matrix de série, o modelo possui também teto solar elétrico panorâmico, ar-condicionado de três zonas e volante esportivo multifuncional com shift paddles e base aplanada como itens de série.

Para o A5 Sportback são sete cores disponíveis: Azul Navarra, Branco Geleira, Branco íbis, Cinza Daytona, Preto Mito, Vermelho Tango e Verde District. O veículo é comercializado a partir de R$ 351.990,00 na versão S line.