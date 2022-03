Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, pode mudar de horário, diz colunista

15/03/2022 | 13:10



Mudança de horário? Segundo informações do colunista Flavio Ricco, o programa comandado por Ana Maria Braga, Mais Você, da TV Globo, pode passar a ser exibido após o jornal Hoje, no horário que foi do Vídeo Show durante muitos anos - a modificação deve ocorrer logo após Fátima Bernardes sair do Encontro ou até mesmo um pouco antes.

No entanto, essa transição ainda dependerá de consultas e confirmações, inclusive da apresentadora Ana Maria, segundo membros de sua equipe.

A mudança, ao que parece, é ideia da área comercial do Mais Você, já o artístico tem relutado bastante pela mudança - a finalidade do departamento de negócio da emissora é de aumentar o faturamento no horário da tarde com um programa ao vivo.