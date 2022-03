Discreta, Sandy retoca luzes e compartilha clique: Pra tirar uma onda de Afrodite, primeiro tem que ser Medusa

15/03/2022 | 13:11



Arrasou! Super discreta em relação a vida pessoal, Sandy usou as suas redes sociais para contar que deu uma repaginada em seu visual.

Com dois cliques, mostrando o antes e depois, a cantora mostrou que retocou as luzes e renovou o corte. Se divertindo com o momento, a artista falou que para se tornar Afrodite, precisa ser Medusa.

Pra tirar uma onda de Afrodite, primeiro tem que ser Medusa. Retoque nas luzes e corte: ok, escreveu ela na legenda da publicação.

Claro que através dos comentários, a cantora colecionou uma chuva de elogios.

Linda, disse a cantora Iza.

Hahahahaha! Ficou linda!!, elogiou Mel Fronckowiak.

NO AUGE, brincou o marido da cantora, Lucas Lima.

Recentemente, Sandy revelou que gostaria de ser médica quando era adolescente.