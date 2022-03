Luísa Sonza responde 'piada' de Maurício Meirelles: 'esse cara é sem graça'

15/03/2022 | 12:43



Luísa Sonza usou sua conta no Twitter para responder a uma "piada" feita pelo humorista Maurício Meirelles, que questionava se ela "transa muito ou precisa de mais uma música". "Já entendemos que esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim para ver se o engajamento melhora, estou te respondendo para dar a atenção que você tanto precisa", escreveu.

Para completar, a cantora ainda deixou uma "dica" para ele: "Me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar, que garanto que sai em todos os sites e aí você consegue o que você quer." A um seguidor, que disse que ela não deveria ter perdido tempo respondendo ao comentário, Luísa disse: "Eu sei, mas as vezes é bom a gente ajudar o próximo."